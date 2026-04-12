Il Giglio e la Palma, Mugnano si prepara a rivivere la storia: un corteo tra fede, emozione e identità

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Non sarà solo un evento. Non sarà soltanto una rievocazione storica. Sarà un viaggio, profondo e collettivo, nella memoria di un popolo che non ha mai smesso di credere, di ricordare, di tramandare.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa svoltasi nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, un momento che ha già lasciato intravedere l’intensità e il valore di ciò che Mugnano si appresta a vivere.

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, il paese tornerà a battere al ritmo della sua storia più autentica con il corteo storico “Il Giglio e la Palma: un viaggio nella storia di Santa Filomena”. Un appuntamento carico di significato, capace di unire generazioni diverse sotto un’unica identità: quella della devozione.

Le strade di Viale De Lucia e Piazza Umberto I si vestiranno di rosso e bianco, tra drappi, stendardi e suoni antichi. Non sarà soltanto una scenografia: sarà il cuore stesso della comunità a trasformarsi, pronto ad accogliere una narrazione che attraversa i secoli e parla ancora oggi.

Tutto inizierà a rullo di tamburi, un’introduzione capace di prendere per mano lo spettatore e accompagnarlo in un percorso dove fede e storia si intrecciano fino a diventare una cosa sola. Da lì, il tempo sembrerà fermarsi, per poi riprendere il suo cammino attraverso immagini, volti e simboli.

Dieci quadri prenderanno vita uno dopo l’altro, come pagine di un racconto che non appartiene solo al passato, ma continua a vivere nel presente. Si partirà dalla giovane Filomena, principessa e martire, che sfidò l’Impero con il suo “no” incrollabile, fino alla scoperta delle reliquie nelle catacombe di Roma e al loro arrivo a Mugnano nel 1805, momento che ha segnato per sempre il destino di questa comunità.

E poi i miracoli, le testimonianze, le guarigioni. Storie che hanno attraversato i confini, arrivando fino alle corti reali, con i Borbone devoti alla Santa, e fino alla Chiesa universale. La visita di Papa Pio IX nel 1849 rivivrà tra la gente, così come il legame con la modernità, con Papa Francesco e le più recenti testimonianze di fede che continuano a rinnovarsi.

Il finale sarà uno dei momenti più attesi e suggestivi: l’arrivo di una carrozza trainata da cavalli, con a bordo proprio Papa Pio IX. Un’immagine potente, capace di fermare il tempo e lasciare negli occhi e nel cuore di chi guarda un’emozione destinata a restare.

Ma il corteo non sarà solo storia. Sarà simbolo. Sarà emozione. Tra le figure allegoriche compariranno La Purezza e La Memoria, immagini silenziose ma forti, che raccontano ciò che non si vede ma si sente. E lungo il percorso, figuranti in abiti d’epoca daranno vita a quadri viventi, trasformando ogni angolo del paese in un frammento di racconto.

Ad aprire la manifestazione saranno sbandieratori, majorettes e tamburini, in un’esplosione di colori e suoni che segnerà l’inizio di questo viaggio collettivo.

Dietro tutto questo c’è il lavoro di una comunità intera. Associazioni, gruppi, volontari: dai Battenti alla Pro Loco “Rimettiamoci Insieme”, dal Forum Giovani all’Azione Cattolica, fino a tutte le realtà locali che hanno scelto di esserci. Ognuno con il proprio contributo, ognuno con la propria parte di cuore.

La regia, affidata a Nunzia Masucci, guiderà questo grande racconto corale, dando forma a un evento che non è solo spettacolo, ma identità, appartenenza e memoria viva. Quindi il 23 maggio non sarà solo una data. Sarà un’emozione da vivere insieme.