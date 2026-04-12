TUTTA LA SCANDONE E GLI SPONSOR UNITI PER NICOLÓ: UN CUORE SOLO PER UNA PARTITA CHE VALE DI PIÙ

Un gesto semplice, ma dal valore immenso, che unisce sport e solidarietà: la Scandone Avellino ha devoluto l’intero incasso del Box Pasquale al piccolo Nicoló, impegnato nella sua coraggiosa battaglia contro l’Atassia. Non si tratta semplicemente di una donazione. È un abbraccio collettivo che unisce tifosi, squadra, società e sponsor in un unico grande gesto d’amore. È la dimostrazione che, quando una comunità si stringe attorno a chi ha bisogno, può diventare più forte di qualsiasi difficoltà.

La Scandone Avellino scende così in campo per una partita diversa, la più importante: quella della solidarietà. Una sfida che si gioca insieme, con il cuore, con l’obiettivo di non lasciare mai solo chi sta affrontando momenti difficili.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito acquistando il Box Pasquale e agli sponsor Magma, Polilop, Grano Armando, Donnachiara e The Rag, che con sensibilità e generosità hanno reso possibile questa iniziativa.

Oggi più che mai, la Scandone è una famiglia. E Nicoló, da oggi, gioca con noi!