I Verdi compiono 35 anni, martedì al Gambrinus un momento di riflessione per celebrare la ricorrenza con il primo tesserato in Campania

Martedì 16 novembre Europa Verde compirà 35 anni. Sono in programma, in tutta Italia, delle manifestazione per celebrare la fondazione della federazione, fra le realtà politiche più longeve d’Italia. A Napoli è previsto un evento al bar Gambrinus alle ore 12:00 con i membri e i simpatizzanti. Un momento di festa, ma anche di riflessione sui temi ambientali, sul verde pubblico, sulla transizione ecologica. A chiudere l’evento una torta commemorativa per i 35 anni della nascita della federazione, con la presenza del primo tesserato dei Verdi in Campania, Matteo Di Bello.

