I Ristorante didattico ideato dal Galilei di Nola

II 30 Gennaio 2026 si realizza il primo appuntamento del cosiddetto “Ristorante didattico” fortemente evoluto dall’Istituto paritario G. Galilei di Nola per promulgare pubblicizzare l’indirizzo enogastronomico professionale. Questa istituzione vive a pieno la realizzazione del concetto, che un istituto professionale debba proporre ai suoi alunni ” il saper fare”. In quest’ottica i docenti degli insegnamenti di indirizzo predisporranno con gli alunni un “pranzo didattico”, che sarà offerto ad alcune autorità civili e scolastiche del territorio Nolano. La predisposizione del menù, la veste grafica degli inviti, la stampa dei piatti da servire, sono il frutto concreto delle della sinergia delle tre specializzazioni offerte dal Galilei: cucina, sala e vendita accoglienza turistica.

Gli ospiti saranno accolti nella “sala laboratorio” via Ottaviano Augusto 35 si predisporranno a gustare alimenti realizzati in modo autonomo da insegnanti e alunni. Sarà un momento ripetuto anche nei prossimi mesi al fine di concretizzare nel territorio di Nola e d’intorni la bontà dell’offerta formativa e la semplificazione di come un “titolo di studi” possa trasformarsi “in un vero e proprio lavoro”.