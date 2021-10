HALLOWEEN: SABATO 30/10 A NAPOLI-FUORIGROTTA E’ ZUCCA DAY

A Napoli arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dall’esposizione di tutte le varietà e colori ai laboratori per i bambini, in occasione di Halloween. L’iniziativa di Coldiretti a Napoli presso il Mercato Coperto Campagna Amica di Fuorigrotta, in via Guidetti 72 al Parco San Paolo. Dalle 9,30 sono previste attività dedicate agli appassionati di cucina e alle famiglie, con degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo, che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

In particolare sono previsti laboratori di decorazione delle zucche per bambini e ragazzi, la degustazione di una novità assoluta, il gelato di zucca, e i biscottini di zucca per il classico “dolcetto scherzetto”, ma in versione rigorosamente a chilometro zero. Inoltre sono previsti i consigli dell’agrichef per cucinare al meglio la zucca in padella o nelle ricette contadine a base di zucca. Il mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta ospita una nuova area centrale, la piazzetta dei sapori, dedicata alle degustazioni, consentendo alle famiglie di trattenersi ai tavoli in stile rurale. Oltre all’abbondanza di zucche, al mercato coperto sono presenti stand di aziende del territorio in vendita diretta, con un’ampia scelta di eccellenze agroalimentari: dal pescato a miglio zero dei pescatori di Monte di Procida alla mozzarella di bufala, all’ortofrutta all’olio extra vergine di tutta la regione, dai prodotti a base di lumaca a quelli con la canapa, dai vini ai salumi, dalla carne ai formaggi, dal pane alla pasta ai grani antichi, in un concentrato di bellezza e sapori della Campania.

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti “Fra clima e Covid, le zucche degli italiani” sulla produzione nazionale ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.

