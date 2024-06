GROTTAMINARDA. “Festone”: definito il programma della 133^ edizione. Evento di punta il concerto degli Zero Assoluto

Un prefestone con una giornata dedicata tutta ai bambini, luminarie a cura di una delle ditte pugliesi più rinomate, il ritorno dopo circa 20 anni del raduno bandistico, la riconferma della cena sotto le arcate, della gara di fuochi pirotecnici, dell’Holi festival, dei dj set, ed evento di punta il concerto degli Zero Assoluto.

La 133^ Edizione del Festone a cura del “Comitato Festeggiamenti Festone” con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, anche quest’anno nel solco della tradizione con tante novità.

L’edizione 2024 durerà 5 giorni, dal 22 al 26 agosto, più la giornata di domenica 18 agosto, “Aspettando il Festone” dedicata, come detto, ai più giovani con la collaborazione della neonata associazione “A piccoli passi”.

Intenso naturalmente, anche il programma religioso, non dimentichiamo, infatti, che Festone nasce quale celebrazione in onore dei Santi Patroni della città: Sant’Antonio da Padova, San Rocco da Montpellier e San Tommaso d’Aquino.

«Il Festone è rinomato soprattutto per le luminarie – sottolinea l’Assessora delegata agli Eventi, Marilisa Grillo – e quest’anno ci sono le premesse affinchè siano strepitose più che mai. Complimenti al Comitato per tutto il cartellone messo in piedi e per il coinvolgimento delle ditte “R.Roberto” e “Faniuolo Illuminazione” quest’ultima da Putignano, particolarmente richiesta nel mondo, e siamo gli unici in provincia a poter accendere le loro luminarie. Da sottolineare anche il ritorno del raduno bandistico altra grande tradizione del Festone che porterà a Grottaminarda 4 concerti bandici al giorno, 2 per il matinèe e l’esibizione serale più altri 2 che accompagneranno le processioni».

Ecco il Programma dettagliato del Festone 2024

Domenica 18 agosto

Parco Frank Zappa, ore 10:00: Giornata dei bambini “UN MARE DI RISORSE”: laboratori creativi, giochi, danza ed attività sportive in collaborazione con l’associazione “A piccoli passi”;

Parco Frank Zappa, ore 17:00: HOLI FESTIVAL

ore 21:00: “I. Maschi”, Cover Band Ufficiale di GIANNA NANNINI.

Giovedì 22 agosto

Piazza Fontana, ore 20:00: CENA SHOW con Domenico Cappuccio dj “ASSTTAMMC A CENA’ SOTT L’ARCAT”, una location speciale per cenare tutti insieme, allestire il proprio tavolo, portare la propria cena;

ore 21:00: Accensione luminarie a cura delle ditte: “FANIUOLO ILLUMINAZIONI” e “R.ROBERTO”.



Venerdì 23 agosto

Ore 11:00: Prima Edizione di FEST – ART rassegna di arte pubblica. Direzione artistica: ANTONIO SENA powered by Altraforma Aps;

Piazzale S.Pio, ore 21:30: ZERO ASSOLUTO in concerto;

Piazza XVI Marzo, ore 00:00: Radio ARC RETE 101.

Sabato 24 agosto

Ore 08:30: Giro per le strade cittadine delle bande: “Città di GIOIA DEL COLLE” e “Città di AILANO”;

Piazza Fontana, ore 10:00: Matinèe musicale banda “Città di GIOIA DEL COLLE” e “Città di AILANO”;

Ore 13:00: Sparo di colpi scuri;

Ore 19:30: Inizio spettacolo Musicale “Città di AILANO”, Direttore GIOVANNI MINAFRA, a seguire: “Città di GIOIA DEL COLLE”, Direttore ROCCO ELETTO;

Ore 20:00: Accensione luminarie a cura delle ditte: “FANIUOLO ILLUMINAZIONI” e “R.ROBERTO”;

Piazzale S.Pio, ore 21:00: Giochi di fontane e batterie pirotecniche ditta “MAZZONE FIREWORKSUD”, al passaggio della Processione;

Piazza XVI Marzo, ore 00:00: Dj set DOMENICO CAPPUCCIO.

Domenica 25 agosto

Ore 08:30: Giro per le strade cittadine delle bande: “Città di GIOIA DEL COLLE” e “Città di NOICATTARO”

Corso Vittorio Veneto, ore 09:00: VESPA RADUNO con visita al Motolito, unico monumento del Sud Italia dedicato ai centauri vittime della strada – deposizione di una corona di fiori;

Piazza Fontana, ore 10:00: Matinèe musicale banda “Città di GIOIA DEL COLLE” e “Città di NOICATTARO”;

Ore 13:00: Sparo di colpi scuri;

Ore 19:30: Inizio spettacolo Musicale “Città di GIOIA DEL COLLE”, Direttore ROCCO ELETTO; a seguire: “Città di NOICATTARO”, Direttore GIUSEPPE CARANNANTE;

Ore 20:00: Accensione luminarie a cura delle ditte: “FANIUOLO ILLUMINAZIONI” e “R.ROBERTO”;

Ore 21:00: Giochi di fontane e batterie pirotecniche ditta “MAZZONE FIREWORKSUD”, al passaggio della Processione;

Piazza XVI Marzo, ore 00:00: “ALTERMATIA”, cover band dei Matia Bazar.

Lunedì 26 agosto

Contrada Perazzo, ore 22:00: Spettacolo Pirotecnico “Città di Grottaminarda”

Partecipano i maestri:

Pirotecnica F.lli PANNELLA – Ponte (BN)

LIETO Carmines.r.l. Fireworks – Visciano (NA)

Pirotecnica NAPPI – BOCCIA – Palma Campania (NA).



PROGRAMMA RELIGIOSO

Mercoledì 21 agosto

Chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 19:00: Santa Messa in onore di San Tommaso D’Aquino;

Giovedì 22 agosto

Chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 19:00: Santa Messa in onore di Sant’ Antonio da Padova;

Venerdì 23 agosto

Chiesa di S. Maria Maggiore, ore 09:00: Santa Messa;

ore 19:00: Santa Messa in onore di San Rocco da Montpellier (sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi a quanti desiderano).

Sabato 24 agosto

Chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 09:00 e ore 18:30: Santa Messa;

Ore 09:30: Deposizione corona al Monumento ai Caduti;

Ore 19:30: Consegna delle chiavi da parte del Sindaco al simulacro di San Tommaso. A seguire Processione in onore di San Tommaso e Sant’ Antonio.

Domenica 25 agosto

Chiesa di Santa Maria Maggiore, ore 08:30 e 11:00: Santa Messa;

Ore 18:30: Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia;

Ore 19:30: Processione in onore di San Tommaso e San Rocco che si concluderà presso la Chiesa del Rosario.

Lunedì 26 agosto

Chiesa del Rosario, ore 09:00: Santa Messa;

Ore 18:30: Santa Messa conclusiva;

A seguire traslazione dei simulacri dalla Chiesa del Rosario alla Chiesa di Santa Maria Maggiore.