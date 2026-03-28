Alessia … “quando l’arte diventa preghiera”. Al Centro Servizi Moccia di Pratola Serra in mostra i disegni originali del Cantico delle Creature di San Francesco realizzati dalla giovanissima artista all’età di 11 anni.

Per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, non poteva mancare un’iniziativa della Piccola Cometa, l’associazione intitolata ad Alessia Bellofatto volata in cielo all’età di 16 anni nell’aprile del 2010. Alessia aveva fatto suo il messaggio di amore per l’infinitamente piccolo, quello di fede, fratellanza e carità del “Poverello di Assisi”.

Nel 2006 incentivata dai suoi dottori del Gaslini di Genova, perché era brava a disegnare completa la sua serie di disegni ispirati alla prima opera “della letteratura italiana” il Cantico di Frate Sole, composta da Francesco d’Assisi nel 1225, un anno prima della morte (1226), definito da tutti il testamento spirituale del Santo, oggi più che mai attuale.

Nel suo Cantico, scrive Antonietta Gnerre, “Alessia costruisce l’alfabeto del Santo con una fede che semina e fa crescere la speranza nei solchi della storia di tutti i giorni; con un senso cronologico che solo i cercatori di Dio sanno misurare. In Alessia il percorso di San Francesco si fa carne per continuare una missione, comunicare la gioia e la speranza che abitano nei cuori di tutti noi.”

Stasera alle 17,30 al Centro Servizi Moccia sarà inaugurata la mostra dei disegni originali di Alessia e a seguire fino al 2 maggio 2026 una serie di iniziative della piccola cometa promotrice della festa dei libri e dei fumetti itinerante.

Per l’occasione sarà presentato il volumetto EX LIBRIS Edizione Celebrativa con le opere di Alessia dedicate a San Francesco.

All’evento interverranno: Gianni Festa Direttore del Corriere dell’Irpinia, Gerardo Galdo Sindaco di Pratola Serra, Salvatore Guerriero Presidente PMI International, Antonietta Gnerre Scrittrice, Pietro Luciano Giornalista e uno straordinario intervento musicale del maestro fisarmonicista Luca De Prisco.