Napoli, uomo accoltellato ai Quartieri Spagnoli: ricoverato in gravi condizioni

Momenti di tensione nella notte a Napoli, dove un uomo è stato ferito gravemente con un’arma da taglio nei Quartieri Spagnoli. L’episodio è avvenuto in piazzetta Montecalvario, dove sono intervenute le forze dell’ordine dopo una segnalazione arrivata alle autorità.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una lite avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale. Durante lo scontro sarebbe stato colpito con un coltello.

La vittima è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate critiche e i medici stanno monitorando la situazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Al momento la dinamica dell’aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire le cause della lite e identificare eventuali responsabili.