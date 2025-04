Giubileo delle Persone con Disabilità, dal M.I.D. l’invito alla partecipazione delle Persone con Disabilità, Familiari e Amici a Roma.

Il prossimo 28 e 29 Aprile 2025 di terrà a Roma all’interno della Chiesa Cattolica il Giubileo delle Persone con Disabilità, un evento promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione dedicato a sostenere le persone con disabilità, il loro familiari e amici.

Nel corso dell’evento del Giubileo, ci saranno stand, testimonianze e spazi di convivialità accessibili a tutti ed è mirato a promuovere l’inclusione e la speranza per le persone con disabilità, di qui l’invito a tutti i nostri iscritti ma anche a tutti i cittadini con disabilità, amici e loro famiglie alla partecipazione.

L’iniziativa prenderà il via Lunedì 28 aprile il Giubileo inizierà con il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro dalle 8.00 alle 13.00 e, in contemporanea, dalle 9.30 alle 12.00 sarà possibile per chi lo desidera ricevere il sacramento della Confessione presso la Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini.

Qui, infatti, saranno presenti sacerdoti confessori formati per l’accoglienza di persone con disabilità e sarà possibile anche vivere un momento di adorazione eucaristica silenziosa.

Alle ore 17.00 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la Santa Messa giubilare presieduta da S.E. Mons. Rino Fisichella, presidente responsabile del Giubileo.

L’ingresso sarà libero e per partecipare non occorre biglietto.

Tutti gli eventi e le celebrazioni prevedono la traduzione in lingua dei segni italiana e internazionale.

In piazza San Pietro martedì 29 aprile si terrà alle ore 11.00 la catechesi tenuta da S.E. Mons. Rino Fisichella e, a seguire, la proposta di alcune testimonianze di persone con disabilità.

Dopo il pranzo ai Giardini di Castel Sant’Angelo, nello stesso luogo, a partire dalle ore 15.00, i pellegrini vivranno un pomeriggio di festa, condotto da Rossella Brescia e Rudy Zerbi, con musica, testimonianze e momenti ludici.

Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno anche cantanti molto popolari come Noemi e alcune band di persone con disabilità da tutto il mondo, come Rulli Frulli, Hearts for Music, Chicco’s Band, Ladri di Carrozzelle. Interverranno dal palco gli atleti paralimpici Bebe Vio e Oney Tapia, i fratelli artisti Damiano e Margherita Tercon e, tramite videomessaggio, anche il compositore e musicista Giovanni Allevi. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, oltre al Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. Mons. Rino Fisichella, anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Inoltre, durante tutta la giornata del 29 aprile, lungo Via della Conciliazione i pellegrini potranno vivere l’esperienza itinerante “Le Vie della Speranza”, con la proposta di stand e testimonianze da parte di realtà che raccontano la vita e i segni di speranza delle persone con disabilità. In più saranno presenti Truck food solidali e spazi di ristoro accessibili a tutti.

Rispetto alla partecipazione a tale iniziativa da parte dei cittadini con disabilità, amici e loro familiari dalla Campania e dalla Provincia di Avellino, la quale si svolgerà come da programma a Roma, nel caso si dovessero registrare o dovessero pervenire delle richieste per il viaggio a Roma il M.I.D. in collaborazione con l’Agenzia di Viaggi Able To Travel di Avellino in collaborazione con noi proverà a ricercare e organizzare anche un pullman, il cui costo del viaggio sarà totalmente a carico dei partecipanti.