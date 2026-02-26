Giornata Mondiale delle Malattie Rare: a Roma la seconda Coppa Fondazione Telethon – Memorial Simone Gaito. L’evento è promosso dall’Associazione dei Legionari Baianesi,

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Genetiche Rare, che si celebra il 28 febbraio 2026, l’Associazione dei Legionari Baianesi – con il Presidente Marino Barzaghi e con Giovanni Picciocchi, entrambi volontari della Fondazione Telethon – unitamente all’Associazione Irpini della Capitale – di cui è membro Mark De Laurentiis, anch’esso collaboratore della Fondazione Telethon – ha organizzato presso il Centro Sportivo Cinecittà Bettini una importante iniziativa benefica, la seconda edizione della Coppa Fondazione Telethon, Memorial Simone Gaito, in favore del mondo della Ricerca sulle Malattie Genetiche Rare.

Tale iniziativa è articolata in un quadrangolare di Calcio a 8, a cui partecipano la Nazionale Prefettizi, la Nazionale Italiana Magistrati Amministrativi, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che scenderanno in campo per focalizzare l’attenzione su 300 milioni di persone nel mondo che convivono con le malattie rare, il 72% delle quali genetiche.

Un goal all’invisibilità dei malati rari, un faro, una speranza, una cura perchè ogni vita conta.

In campo per il Memorial dedicato a Simone Gaito, strappato prematuramente alla vita dalla Distrofia di Duchenne, un ragazzo speciale, amante dello sport, che, pur nella malattia, è stato un esempio di forza, coraggio e amore…., portando luce e speranza nei nostri cuori ….il suo mantra: “La cura deve esistere per tutti”.

“Se è raro per molti non esiste. Per la Fondazione Telethon ogni singola vita è importante, non importa quanto sia rara la malattia che la colpisce.”