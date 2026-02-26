Tradizione, stile e radici: l’artigianato di Muvian Boutique brilla nella vetrina di Sanremo. (foto e video)

Nel cuore dell’atmosfera elegante del Festival di Sanremo, anche le realtà locali trovano spazio per raccontare storie di passione, tradizione e stile. È il caso di Muvian Boutique, attività con sede a Mugnano del Cardinale, guidata dalla famiglia Mugnano, che anche quest’anno ha portato la propria visione sartoriale nella vetrina più prestigiosa della musica italiana.

La boutique ha accompagnato l’artista Sal Da Vinci con un capo esclusivo: un cappotto in puro cashmere realizzato su misura, espressione di un lavoro artigianale che punta su qualità, dettagli e identità.

Il progetto nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: unire la grande musica italiana con la cura sartoriale tipica delle piccole realtà del territorio. Ed è proprio questo equilibrio tra tradizione e modernità a rappresentare il punto di forza di Muvian, che negli anni ha costruito una propria riconoscibilità nel panorama della moda maschile.

Dietro ogni creazione c’è un lavoro attento, fatto di scelta dei materiali, studio delle linee e attenzione alla persona. La presenza a Sanremo diventa così non solo una vetrina, ma anche un riconoscimento del percorso intrapreso dalla boutique, che continua a crescere restando fedele alle proprie radici.

Un esempio concreto di come anche una realtà locale possa affermarsi in contesti nazionali, portando con sé il valore dell’artigianato e della qualità italiana, senza mai perdere il legame con il proprio territorio.