Gaetano Manfredi Eletto Nuovo Presidente dell’ANCI: Lo Russo (Torino) sarà il Vice

Il 20 novembre 2024, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e accademico indipendente vicino al Partito Democratico, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). La decisione è stata presa dal Consiglio nazionale dell’ANCI riunito a Torino, che ha anche confermato all’unanimità il sindaco Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (FdI) come nuovo presidente dell’associazione.

Manfredi prende il posto di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, che ha guidato l’ANCI dal 2016 fino al luglio 2024, quando è stato costretto a lasciare l’incarico a causa della sua elezione al Parlamento europeo. A Decaro è subentrato Roberto Pella di Forza Italia, sindaco di Valdengo nel Biellese, che ha ricoperto il ruolo di presidente ad interim.

Il nuovo presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, avrà al suo fianco Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, come vicepresidente, insieme a Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, e Luisa Forte, sindaca di Campobasso. Questi ultimi sono stati scelti per rappresentare diverse aree politiche, con Lo Russo (Pd) che aveva competuto fino all’ultimo per la presidenza, prima che il partito scegliesse di sostenere Manfredi.

Questo nuovo assetto dirigenziale segna una svolta nell’ANCI, con la conferma dell’importanza del ruolo dell’associazione nella rappresentanza delle istanze dei Comuni italiani e la scelta di un presidente che proviene da una grande città metropolitana come Napoli.