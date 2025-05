Notte di paura a Pompei: ferisce gravemente la moglie e si barrica in casa con i figli. Arrestato 40enne

Dramma familiare nella notte a Pompei, dove una 34enne è stata brutalmente aggredita dal marito all’interno della loro abitazione. L’uomo, un 40enne con presunti disturbi psichici, dopo aver ferito gravemente la moglie si è barricato in casa insieme ai due figli, di appena 5 e 8 anni.

Nonostante le gravi ferite riportate, la donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno attivato le procedure previste per le situazioni ad alto rischio. È stato necessario l’intervento di un negoziatore, che dopo ore di tensione è riuscito a convincere l’uomo ad arrendersi senza ulteriori conseguenze. I due bambini, rimasti chiusi in casa con il padre per tutto il tempo, sono stati messi in salvo e affidati ai servizi sociali per gli accertamenti del caso.

Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Le autorità stanno ora ricostruendo la vicenda nei dettagli e verificando se in passato vi fossero già state segnalazioni per maltrattamenti o episodi di violenza domestica.

La comunità locale, ancora scossa per quanto accaduto, esprime solidarietà alla vittima e ai due piccoli coinvolti in questo tragico episodio.