Regionali 2025: Mara Carfagna Capolista di Noi Moderati in Tutte le Province della Campania

In vista delle elezioni regionali del 2025, Noi Moderati, il movimento di centrodestra guidato da Maurizio Lupi, sta preparando una strategia che prevede la candidatura di Mara Carfagna come capolista in tutte le province della Campania. L’idea, che circola da settimane tra i vertici del partito, punta a rafforzare la visibilità e la presenza del partito in una regione cruciale, dove la competizione elettorale si preannuncia agguerrita.

Nonostante Noi Moderati si collochi come una delle forze minori del centrodestra, con un rischio concreto di non superare la soglia di sbarramento del 2,5%, l’obiettivo del partito è quello di sfruttare il nome di Carfagna, uno dei volti più noti e apprezzati a livello regionale, per attrarre un ampio voto di opinione. Questo approccio mirato potrebbe essere la chiave per risollevare la rappresentanza politica del partito e mantenere una solida presenza a livello locale.

Seppur la candidatura di Carfagna sia ormai certa per tutte le province, in particolare in quella di Salerno, Noi Moderati sta ancora valutando l’opportunità di una lista federata con movimenti civici legati al futuro candidato presidente della Campania. L’idea è di costruire una coalizione forte che possa sfidare efficacemente le forze politiche tradizionali, ma tutto dipenderà dal nome scelto per la carica di Governatore.

Con la certezza della presenza di Carfagna come capolista, i vertici del partito continuano a monitorare gli sviluppi interni e a raccogliere adesioni in vista di un possibile accordo con altre realtà civiche. Non resta che attendere le prossime settimane, quando verranno ufficializzate ulteriori alleanze e candidati per le elezioni regionali campane.