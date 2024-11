BAIANO. Gli studenti dell’Istituto Giovanni XXIII-G.Parini incontrano il Dott. Antonio Rosario Luigi Guerriero: un’importante lezione di legalità

Il prossimo 10 dicembre, alle ore 10:00, presso il Teatro Colosseo di Baiano, gli studenti dell’Istituto Giovanni XXIII-G.Parini di Baiano/Sperone avranno l’onore di incontrare il Dott. Antonio R.L. Guerriero, già Procuratore della Repubblica, in occasione della presentazione del suo libro, “Il Sapore dell’Ingiustizia”.

Questo evento rappresenta non solo un’opportunità di confronto diretto con una figura di rilievo nel panorama giuridico italiano, ma si inserisce anche all’interno di un percorso di formazione alla legalità che l’istituto ha deciso di intraprendere per sensibilizzare gli studenti sui valori della giustizia e del rispetto delle regole.

Il Dott. Antonio R.L. Guerriero, con il suo libro “Il Sapore dell’Ingiustizia”, porterà agli studenti la testimonianza di una vita dedicata alla giustizia.

“Una vita spesa nel cercare di non provare il sapore amaro dell’ingiustizia, il viaggio nel mondo della Giustizia di un P.M. che riferisce le motivazioni che lo hanno spinto a diventare magistrato e a impegnarsi fino a porre in pericolo la propria incolumità e quella della sua famiglia. Dagli incontri con Falcone, fino a quelli con valorosi magistrati napoletani, passando per le dichiarazioni ottenute dal detenuto Pasquale Barra e l’agguato al Procuratore Gagliardi, il sapore dell’ingiustizia è un lascito per ricordare alle nuove generazioni l’impegno di tanti magistrati, alcuni per questo uccisi, per aver contrastato mafie, terrorismo e corruzione.”

La presentazione del libro vedrà anche la partecipazione della Provveditrice agli studi della Provincia di Avellino, dott.ssa Fiorella Pagliuca, del Consigliere Regionale, Vincenzo Alaia, di tutti i sindaci del mandamento baianese e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, a dimostrazione dell’importanza che l’intera comunità attribuisce a questo percorso di formazione civica e di legalità.

La presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni vuole infatti sottolineare come la lotta per la giustizia e il rispetto delle leggi non sia solo compito degli operatori del diritto, ma un dovere di tutti i cittadini.

In un momento storico in cui il concetto di giustizia sembra spesso messo in discussione, eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare i giovani e fornire loro gli strumenti per sviluppare un pensiero critico e consapevole. Il Dott. Guerriero, con la sua presenza e la sua opera, rappresenta un esempio di impegno civile e dedizione al bene comune.

L’Istituto Giovanni XXIII, con il sostegno delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine, dimostra ancora una volta l’importanza di un’educazione che non si limiti ai banchi di scuola, ma che coinvolga la comunità e formi cittadini consapevoli e responsabili.

L’appuntamento del 10 dicembre sarà sicuramente un momento significativo per gli studenti e per tutti coloro che credono in una società più giusta e più equa.