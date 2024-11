Due eventi storici a Avellino: Presentazione di libri alla libreria Mondadori

Il Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano segnala due eventi che si terranno la prossima settimana presso la libreria “Mondadori” in piazza A. Guarino.

Lunedì 25 ottobre alle ore 18.00 verrà presentato il libro Il mito dei Borbone. Il Regno delle Due Sicilie tra realtà e finzione di Andrea Mammone. A dialogare con l’autore sarà Ermanno Battista, vicedirettore del Comitato di Avellino; modererà l’incontro Mariano Nigro, direttore del Comitato di Avellino.

Venerdì 29 novembre alle ore 18.00 si terrà la presentazione del volume Selvaggi criminali. Storia della deportazione penale nell’Italia liberale (1861-1900) di Olindo De Napoli. Moderati da Ermanno Battista, dialogheranno l’Autore del libro e il direttore Mariano Nigro.

Andrea Mammone è docente di Storia contemporanea presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dopo essere stato professore della medesima disciplina e di Storia dell’Europa presso la Royal Holloway di Londra. Mammone nel corso delle sue ricerche si è dedicato allo studio dell’estremismo di destra, del nazionalismo e del rapporto tra Storia e memoria. Il suo ultimo volume, Il mito dei Borbone. Il Regno delle Due Sicilie tra realtà e finzione indaga il rapporto tra Storia e memoria pubblica nella costruzione della narrativa neoborbonica.

Olindo De Napoli è docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Napoli “Federico II”. I suoi principali interessi di ricerca si concentrano sul razzismo fascista, sulla storia amministrativa del colonialismo italiano, sulle ideologie giuridiche del colonialismo in prospettiva comparata e sulla deportazione coloniale in Italia in età liberale. Nel suo ultimo volume, Selvaggi criminali. Storia della deportazione penale nell’Italia liberale (1861-1900) ha indagato un tema spesso dimenticato dalla storiografia italiana, cioè il controllo delle “classi pericolose”.