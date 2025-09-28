Forino (Av): Un forte Acquazzone interrompe la Processione della Risalita del Santo Patrono San Nicola a Castello che sarà accolto fino a Domenica 5 Ottobre nella Chiesa della frazione Celzi

Oggi le Comunità di Forino, Celzi, Petruro e Castello hanno forse davvero vissuto un evento di Grande Portata storica. Infatti in 160 Anni ovvero dal 1866 da quando l’ immagine del Santo Patrono San Nicola viene condotto nella Piana, mai si era verificato che il Santo, il quale normalmente viene ospitato da Luglio a Settembre nella Chiesa di Santo Stefano in Forino, avesse fatto rifugio, in altra Chiesa e per più giorni se non proprio in Santo Stefano a Forino. Infatti oggi pomeriggio l’ immagine del Santo giunto nei pressi della Frazione Celzi per il sopraggiunto forte acquazzone il quale ha precluso la continuazione della Processione fino al Santuario di Castello, ha dovuto trovare rifugio nella

Chiesa di Santa Maria della Misericordia e San Nicola, nella frazione CELZI e lo sarà per un’ intera settimana. Una giornata unica che forse veramente rimarrà negli archivi storici locali , visto che non se ne ricordano neanche in passato di avvenimenti del genere. Tanta pero’ l’emozione , la gioia, la commozione della gente di Celzi che ha accolto con fede e calore il Santo Patrono in una giornata che da tutti loro è già stata considerata come una vera e grande Grazia volutagli riservare dal Santo Vescovo di Mira .

Il Parroco Padre Jean Claude Ndasmine ha ben deciso che la Chiesa della frazione rimarrà aperta per l’ intera settimana dalle ore 08.00 alle ore 12.00

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per dare la possibilità ai fedeli di riservare un Saluto al Santo Patrono, in più ogni sera da Lunedì 29 Settembre a Sabato 4 Ottobre sarà officiata Santa Messa a lui dedicata.

Domenica 5 Ottobre , tempo permettendo , alle ore 17.00 ,

San Nicola riprenderà il suo percorso per rientrare regolarmente al suo Santuario nella frazione Castello . Daniele Biondi