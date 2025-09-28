Grave incidente a Grottaminarda sulla SS 90, ci sono feriti

GROTTAMINARDA – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 90, nei pressi dello svincolo per Melito Irpino, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, che hanno soccorso i feriti e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte.

Il traffico ha subito forti rallentamenti nella zona, con la viabilità che sta tornando progressivamente regolare nelle ultime ore.

Le indagini proseguono per chiarire le cause e la dinamica del sinistro.