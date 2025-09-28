Cuore Avellino, solo un buzzer beater ferma i Lupi: 74-75 con Milano

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket si arrende solo negli ultimi istanti a Urania Milano, che espugna il PalaDelMauro con il punteggio di 74-75. La partita ha visto i meneghini dominare il primo tempo, salvo poi subire il ritorno degli irpini nella seconda parte, in un match intenso e deciso dal canestro di Taylor a mezzo secondo dalla sirena.

Milano parte forte e vola subito sul 7-17, chiudendo il primo periodo avanti 13-22. Nel secondo quarto gli ospiti toccano anche il +12 (15-27), prima della reazione avellinese guidata dalle iniziative di Mussini e Lewis che riportano lo svantaggio a sei lunghezze. Urania però trova punti pesanti da Lupusor e Gentile, andando al riposo lungo sul 29-39.

La svolta arriva nella terza frazione: Avellino firma un parziale di 8-1 che riapre la sfida, fino al canestro di Dell’Agnello che vale il 41-42. La difesa irpina sale di tono e limita Gentile, permettendo agli uomini di Buscaglia di restare in scia. A dieci minuti dalla fine lo score è 55-57.

Il sorpasso biancoverde arriva in avvio di ultimo quarto con la tripla di Grande, seguita dai canestri di Cicchetti per il 64-59. Avellino controlla e a due minuti dalla fine è sul 72-68. Cavallero riduce il gap, Zerini risponde, ma lo stesso Cavallero riporta i suoi a un solo punto di distacco. L’attacco irpino si inceppa, Taylor realizza il canestro della vittoria quando restano mezzo secondo e il tentativo finale di Avellino non trova la retina.

Tabellino

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Urania Milano: 74-75 (13-22, 16-17, 26-18, 19-18)

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Zerini 6, Lewis 9, Jurkatamm 2, Chandler 10, Mussini 11, Grande 11, Fianco n.e., Costi 4, Donati n.e., Pini 2, Cicchetti 11, Dell’Agnello 8. All. Buscaglia

Urania Milano: Taylor 21, Gentile 16, Amato 5, Lupusor 9, Gamble 9, Rashed n.e., D’Almeida 2, Abega, Cavallero 9, Sabatini 4. All. Cardani

Arbitri: Boscolo, Cassinadri, Rizzi