Forino ( Av) : Tutto pronto per TAMMURRIANDO A FORINO . Ecco la NONA EDIZIONE dal 3 al 5 LuglioMa

Da alcuni anni amici forinesi uniti da valori di fratellanza e conoscenza, in maniera del tutto silenziosa, cercano nel loro piccolo di fare qualcosa di nobile per la Città di Forino. Niente di clamoroso, ma la semplicità della vita di tutti i giorni.Quella stessa semplicità che ha permesso loro di fondare il club Avellino 1912 Associazione Il Lupo, guidato attualmente egregiamente dal Presidente Carmine Tufano .Un piccolo grande traguardo, così come lo è l’organizzazione, ormai da 9 anni, della manifestazione culturale “Tammurriando a Forino”, la quale sta riscuotendo sempre più successo attirando numerosi visitatori da varie province della Regione Campania.

Quest’anno la manifestazione è programmata da venerdì 3 a domenica 5 luglio.

Una tre giorni esplosiva, il cui programma prevede:

Venerdì 3 luglio: Sfilata di Alta Moda con lo stilista Nicola Fruncillo e chiusura della serata affidata a DJ Marmy.

Sabato 4 luglio: ospiti della serata saranno i Bottari di Macerata Campania . A seguire Luca Frisetti & Boys.

Domenica 5 luglio: protagonisti saranno la compagnia Paranza della Madonna dei Bagni di Nocera Tammorra e nuovamente DJ Marmy.

Nel corso della kermesse sarà inoltre possibile degustare i succulenti prodotti enogastronomici locali. Daniele Biondi