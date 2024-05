Forino (Av): Tutto pronto per la conclusione del progetto scolastico il “Flauto Magico” curato dal Prof Luigi Lauro. L’appuntamento è per il giorno 30 Maggio alle ore 17.00

Ad ogni vecchio Tramonto, ci sarà una nuova Alba. Su questo preludio che gli studenti della Scuola Primaria G. Vespucci di Forino , cercheranno un nuovo viatico verso l’ anno scolastico 2024- 2025 dove è certo un inedito matrimonio per Dimensionamento Scolastico con l’ IC Serino. Ma gli stessi lo faranno con spirito diverso, una visione alquanto ambiziosa venuta già fuori con il progetto “Il Flauto Magico” curato dal valente prof. Maestro Luigi Lauro con i bambini delle classi 4°A , 4 B e della 5 A , i quali si esibiranno Giovedì 30 Maggio ore 17.00 in un saggio finale presso l Aula Magna della scuola secondaria di 1° grado di Via Marconi . Un percorso propedeutico per l’apprendimento della musica attraverso la pratica con il flauto dolce, in una branca quella musicale che ha visto l’ ormai ex l’ IC. Forino – Contrada primeggiare in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale. Tanti gli studenti che hanno partecipato con indiscusso interesse: per la 4 A gli alunni De Maio Federico, Spolverino Umberto, Laudati Angelo, Cucu Maia, Grimaldi Andrea, per la 4 B Apuzza Aurora Pia, Belvedere Giulia, Cioffi Luca, Esposito Emilia, Giliberti Samuel, Liotti Syria, Monaco Fatima, Monaco Francesco Pio,Pizzo Nicole Anna, per la 5 A Rega Maria,Galietta Filomena, Auerales Felipe, Mazzarino Gioia, Lima Antonio,De Cristoforo Chiara, Del Gaizo Luca, Spolverino Gerardo, Misto Giovanni, Foruncillo Luigi. Ovviamente va senza dire di ribadire i ringraziamenti alla Dirigente dott.ssa Amalia Carbone che ha accolto con molto interesse ed entusiasmo questo particolare progetto portato avanti con tenacia dal Prof. Lauro Luigi e dai suoi fantastici allievi. Cosa dire complimenti a tutti ed appuntamento alle ore 17.00 del giorno 30 Maggio , per la “grande” esibizione di questi studenti proiettati verso un futuro scolastico tutto diverso ,ma ricco di nuove motivazioni ed ambizioni. Daniele Biondi