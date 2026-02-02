Forino (Av): Progetto BEST GIRLS 4 STEM. DUE ragazze Forinesi tra le migliori del Liceo Scientifico di Avellino De Angelis Antonia e Testa Maria

È ormai da qualche anno che il Liceo è Scientifico Mancini di Avellino organizza il cosiddetto BEST GIRLS 4 STEM ovvero una “simbolica” premiazione delle alunne e alunni frequentanti il Terzo, Quarto e Quinto Anno che riescono a conseguire nelle 4 materie STEM , Fisica Scienze, Matematica ed Informatica voti compresi tra il 9 ed il 10 nella pagella di fine anno. Stamani presso l’Istituto avellinese è andata in scena la premiazione “in rosa” che ha visto tra le protagoniste le migliori 13 studentesse irpine inerente l’ anno scolastico 2024/2025. Tra le stesse Due di loro sono di Forino, ANTONIA DE ANGELIS frequentanti la classe 3 ALI, e MARIA TESTA frequentante la classe 5C nell’ anno scolastico preso in considerazione. Un onore per la cittadina irpina che pone davvero tanta fiducia nelle generazioni avvenire ed in tal caso anche in Antonia e Maria. Ad Majora.

Daniele Biondi