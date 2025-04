Forino (Av). Prof. Domenico Fruncillo, Capo Opposizione Comunale Forino Polis: “Qualità allarmante dell’aria, pronta interrogazione Comunale”

Allarmante qualità dell’ aria a Forino, così sembra essere da quanto espresso dal Capo Opposizione Comunale Forino Polis Prof . Domenico Fruncillo pronto a esporre al Sindaco Olivieri una interrogazione Comunale.

Riceviamo e Pubblichiamo integralmente: “A dispetto delle rassicurazioni formite dal Sindaco in risposta alle nostre precedenti preoccupate interrogazioni e smentendo immotivate entusiastiche dichiarazioni degli esponenti dell’amministrazione comunale, segnaliamo valori davvero allarmanti sulla qualità dell’aria a Forino. I dati raccolti dall’osservatorio inducono nuovamente s sollecitare l’amministrazione a intraprendere concrete iniziative a tutela della salute dei cittadini. Proporremo una ennesima interrogazione nella speranza che il Sindaco e i suoi assessori si sveglino dal loro torpore e si occupino delle necessità dei cittadini PM10 fuori controllo a Forino: superata la soglia di legge in oltre un terzo dei giorni

POLIS richiama il Comune ad azioni urgenti e concrete

A dispetto delle rassicurazioni del Sindaco e delle dichiarazioni ottimistiche di alcuni esponenti della maggioranza, i dati ufficiali dell’Osservatorio di Montevergine descrivono una situazione allarmante. Tra ottobre 2024 e l’11 aprile 2025 il limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 è stato superato con frequenza preoccupante:

• alla centralina Celzi per 52 giorni, pari al 31,5 % del periodo monitorato;

• presso la postazione Protezione Civile per 58 giorni, circa il 35 %;

• nei pressi della Scuola Media per 38 giorni, circa il 23 %.

Un picco di sforamenti ha interessato tutte le centraline dal 19 al 26 gennaio 2025, con ulteriori superamenti significativi a fine novembre e inizio dicembre 2024.

La qualità dell’aria a Forino è tutt’altro che sotto controllo . I numeri smentiscono le rassicurazioni dell’Amministrazione e impongono interventi immediati a tutela della salute di tutti.

Cause principali

Le concentrazioni elevate coincidono con gli abbruciamenti di ramaglie e residui agricoli nelle campagne. Queste pratiche, vietate dalla normativa regionale, immettono in atmosfera polveri sottili pericolose, con effetti particolarmente nocivi per bambini, anziani e lavoratori all’aperto.

Le nostre richieste al Comune di Forino

1. Controlli mirati e sanzioni efficaci da parte della Polizia Municipale sugli abbruciamenti illegali.

2. Alternative sostenibili quali triturazione, compostaggio e incentivi al cippato per la gestione di rami e potature.

3. Trasparenza totale: pubblicazione settimanale dei livelli di PM10 su sito e app comunale e installazione di pannelli informativi in paese.

4. Coinvolgimento dei cittadini tramite campagne di sensibilizzazione e canali rapidi per segnalare abusi.

Per dare seguito a queste istanze presenteremo una nuova interrogazione consiliare, chiedendo un cronoprogramma dettagliato di interventi.

La salute non può attendere. Sindaco e assessori dimostrino con i fatti di avere a cuore il benessere dei “