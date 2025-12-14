Forino (Av). Polizia Municipale un anno problematico affrontato con tanta operatività, impegno e nell’ interesse dell’intera cittadinanza

Proseguono i controlli del territorio da parte della Polizia Municipale, un’attività fondamentale che regola la vita quotidiana e che si concentra sulla sicurezza stradale, sul commercio, sull’edilizia e sulla tutela dei beni pubblici. Il Corpo si distingue anche per la prossimità al cittadino e per la profonda conoscenza del territorio, garantita attraverso presidi a piedi, posti di blocco, controlli sulle residenze e collaborazione con i cittadini nei progetti di controllo di vicinato.

Particolare attenzione è rivolta ai comportamenti pericolosi, come l’eccesso di velocità, la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, l’uso del cellulare al volante, oltre ai reati ambientali.

È stato un anno molto intenso, portato avanti con impegno dagli uomini del Capitano Lanzetta — i Marescialli Volino e Galetta, e l’Agente Lollo — che, nel bene e nel male, hanno cercato di offrire un servizio proficuo, efficace ed equo per i cittadini e per l’intera comunità.

Un nuovo anno è ormai alle porte, e di certo non sarà meno impegnativo di quello trascorso, con molteplici problematiche da affrontare sempre al fianco e nell’interesse dell’intera cittadinanza.

Daniele Biondi