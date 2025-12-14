A Taurano nasce la nuova agenzia “Onoranze Funebri Eredi Graziano Sabato – Antonio e Giovanni S.r.l.

Apre ufficialmente a Taurano una nuova realtà nel settore dei servizi funebri: Onoranze Funebri Eredi Graziano Sabato – Antonio e Giovanni S.r.l., un’impresa che unisce tradizione, esperienza e sensibilità per accompagnare le famiglie nei momenti più delicati.

La nuova attività nasce dall’eredità professionale e umana di Graziano Sabato, figura storica che per anni ha operato con dedizione nel territorio irpino. Oggi, i figli Antonio e Giovanni decidono di portare avanti questo percorso, trasformando un sapere artigianale e una missione di aiuto in un progetto imprenditoriale moderno e strutturato.

Un servizio fondato su rispetto, discrezione e competenza

La sede sarà operativa nel 2025 e offrirà una gamma completa di servizi funebri, con l’obiettivo di garantire un supporto professionale e umano in ogni fase del lutto. Tra i servizi annunciati:

Consulenza e assistenza continua

Trasporti nazionali ed esteri

Cura dell’ultimo saluto e preparazione della salma

Allestimenti, addobbi e affissioni

Pratiche per cremazioni

Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La scelta di puntare su discrezione, rispetto e disponibilità costante riflette un modello organizzativo vicino alle famiglie, pronto a rispondere ad ogni esigenza pratica ed emotiva.

Un progetto che unisce valori e innovazione

La nuova società eredita i valori tramandati da Graziano Sabato – umanità, empatia, professionalità – ma li integra con una visione moderna del servizio funebre: personalizzato, attento alla dignità del defunto e alle necessità dei familiari.

L’annuncio della prossima apertura è accompagnato da un messaggio chiaro: “Accanto a voi, con rispetto e discrezione, nel momento del bisogno.”

Una dichiarazione che sintetizza la filosofia dell’impresa e il legame profondo con la comunità locale.

Un riferimento per Taurano e l’intera provincia di Avellino

La scelta di avviare l’attività a Taurano, nel cuore dell’Irpinia, risponde alla volontà di essere un punto di riferimento sicuro e competente per tutto il territorio. La professionalità di Antonio e Giovanni garantisce continuità a un percorso familiare noto e stimato, offrendo un servizio che unisce tradizione, sensibilità e attenzione alle nuove esigenze del settore.