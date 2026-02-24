Forino (Av): Pioggia di medaglie per la Max e Very Dance alle gare interprovinciali di Ginnastica Ritmica Trofeo Partenope

Domenica 22 Febbraio presso il Country Sport di Avellino si sono svolte le gare del Trofeo Partenope, competizione interprovinciale di ginnastica ritmica. Alla competizione era presente anche la Max e Very Dance di Forino la quale, grazie alle sue insuperabili atlete ha fatto incetta di medaglie. Un maestoso risultato che ha portato nel medagliere del sodalizio di via Roma 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi proiettando le ginnaste alle gare Regionali Campane previste per il mese di marzo/aprile con date la Federazione Asi deve ancora stabilire. Intanto la maestra Hilary Dello Russo guida attenta e provetta delle stesse atlete con i Presidenti dell’ associazione Massimo Picariello e Veronica De Angelis si coccolano
Maria Lepore – 1° posto, medaglia d’oro, Amatrudo Asia – 2° posto, medaglia d’argento, Maria Cioffi – 3° posto in coppia medaglia di bronzo , Federica Zaccaria e Marta De Luca – 2° posto medaglia d’ argento,
Dora De Angelis – 2° posto medaglia d’ argento,
Mara Coppola, Sofia Del Percio e Vittoria Caruso – trio 3°posto medaglia di bronzo e Ludovica Lavanga – 2° posto medaglia d’ argento per questo grandissimo risultato ottenuto con la speranza che sia l’ inizio di altri ancora più radiosi . Daniele Biondi