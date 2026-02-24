PARTE DA AVERSA, IL PRIMO MARZO, IL TOUR “AGNESE VALLE & I MIEI UOMINI”

“AGNESE VALLE & I MIEI UOMINI” è il titolo del nuovo tour della cantautrice e clarinettista Agnese Valle e dei due giovani musicisti e producer Luca Libonati e Simone Ndiaye.

Il tour, che vedrà alternarsi sui palchi italiani anche numerosi artisti ospiti, partirà l’1 marzo, dall’Auditorium Bianca D’Aponte di Aversa (Ce). A dieci anni dalla vittoria del premio della critica “Fausto Mesolella”, nell’ambito del premio Bianca d’Aponte per la canzone d’autrice, Agnese Valle torna “a casa”.

A marzo, il concerto-spettacolo sarà il 18 al Volume di Firenze e il 19 a Milano a Germi, per poi proseguire per Bologna, Roma, Verucchio (Rimini), Bari e Altamura e altre città ancora.

Il tour “AGNESE VALLE & I MIEI UOMINI” è una produzione realizzata nell’ambito del progetto LAZIOsound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio. Si tratta di progetto che vuole valorizzare, riattualizzare e rielaborare il patrimonio della canzone d’autore italiana attraverso nuovi codici e sonorità contemporanee.

Si attinge così al patrimonio musicale dei grandi autori della canzone nostrana – da Luigi Tenco, Renato Zero, Lucio Dalla fino ad Appino di Zen Circus e Brunori Sas – accostandovi composizioni originali e costruendo una narrazione resa unitaria dai nuovi arrangiamenti che implementano e a volte sostituiscono gli strumenti tradizionali con beat, elettronica e suoni impiegati nelle produzioni contemporanee, abbattono il confine di una rappresentazione d’epoca rendendo maggiormente fruibile un patrimonio che rischia di non essere conosciuto dalle nuove generazioni.

Le canzoni superano così il tempo, le mode e i generi e si vestono inoltre di nuovi significati attraverso le visioni spesso ribaltate di una reinterpretazione al femminile affidata alla voce di Agnese Valle che non solo fornisce loro un nuovo sguardo, ma le riporta nel presente con una nuova veste.

In questa ricerca che copre una produzione musicale di più di mezzo secolo e si innesta nella composizione originale contemporanea, centrale è anche l’evoluzione della lingua italiana e come cambia l’ingaggio della parola applicata in musica.

Il tour “AGNESE VALLE & I MIEI UOMINI” è un progetto promosso dall’Associazione culturale “IlNaufragarMèDolce” ed ha come media partner Radio Elettrica.

AGNESE VALLE è una cantautrice e clarinettista romana. Premio della critica Amnesty International Emergenti 2020, Premio Panseri 2018, Premio della critica al Bianca d’Aponte 2016. Il suo album “I mie uomini” (Maremmano Records/Ird), da cui è tratto l’omonimo spettacolo, è tra i cinque dischi di interprete più belli dell’annata secondo la giuria del Premio Tenco, così come il singolo “La fioraia”, firmato da Pino Marino, contenuto nello stesso disco.

Quattro album all’attivo, numerose collaborazioni con cinema, teatro e televisione. Attualmente è anche vocal coach di Amici.

Dal 2020 conduce il suo programma “Allenamento al buonumore” su Radio Elettrica.

E’ diplomata in clarinetto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo strumento lo troviamo anche nella colonna sonora del film di Edoardo Leo “Buongiorno Papà”; nel video “Se non ora quando” a cura di L.Savino e C.Comencini e nello spettacolo teatrale “I soliti ignoti” con la regia di Vinicio Marchioni e la colonna sonora di Pino Marino.

Incide inoltre “Cancao do mar” con Francesco Di Giacomo e l’album “ Il fischio del vapore “ di Francesco De Gregori e Giovanna Marini.

E’ vocal coach e playback coach per il lungometraggio musicale “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre.

La sua canzone “Palmo su palmo” (dall’album Ristrutturazioni – 2020), fa parte della colonna sonora del film “La sorpresa” di Otello Cenci.