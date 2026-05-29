Conto alla rovescia per Automoto Napoli expo: da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La fiera dei motori più importante d’Italia

Al via la seconda edizione di Automoto Napoli expo, la fiera dei motori a due e quattro ruote più importante d’Italia che avrà luogo alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 4 fino a domenica 7 giugno. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori, sono attese stavolta nei quattro giorni della manifestazione circa 100 mila persone. Saranno esposte più di 1.000 auto di eccellenza, supercar e dei marchi più iconici come Ferrari e Lamborghini, nonché moto dalle altissime prestazioni.

Alla cerimonia di inaugurazione, in programma giovedì 4 giugno alle ore 10, parteciperanno il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi e altri numerosi rappresentanti delle Istituzioni, Autorità civili e oltre 150 componenti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, presenti alla fiera con i rispettivi gazebo espositivi. L’evento sarà impreziosito dalla Fanfara dei Carabinieri, che eseguirà l’Inno Nazionale e l’Alzabandiera.

L’edizione 2026 di Automoto Napoli expo prevede rispetto allo scorso anno l’ampliamento della superficie espositiva, con ben sei padiglioni e un’area esterna che supera i 40.000 metri quadrati, con un ricco programma di spettacoli e performance di stunt-man, dando vita così a un format potenziato e pensato per offrire un’esperienza ancora più immersiva agli appassionati di motori, ai professionisti del settore e alle famiglie desiderose di vivere da vicino il fascino delle due e quattro ruote, ma non solo. Il tutto garantendo una visibilità senza precedenti di tutte le attività.

L’evento, ideato da Luigi Iossa presidente della Federazione Italiana Supercar, insieme con Cesare Barra, e che è patrocinato dal Comune di Napoli, si preannuncia più grande e spettacolare che mai, grazie anche al padiglione dedicato al luxury con orologi di lusso, artigiani della Sartoria di eccellenza, yacht di lusso e champagneria.

Previsto anche un palco al centro delle 28 fontane con la presenza di Radio Marte media partner, We Can Dance e la filodiffusione di Mixed By Erry.

Automoto Napoli Expo è molto di più di una semplice esposizione di auto e moto. È un’occasione per ammirare le ultime novità delle principali case automobilistiche e motociclistiche che presenteranno i loro modelli più recenti, dalle supercar alle elettriche, passando per le moto da corsa e i veicoli commerciali; e per scoprire le tendenze del settore con l’evento che sarà un punto di riferimento per conoscere le ultime tendenze in fatto di design, tecnologia e sostenibilità nel mondo automotive.

Fra le attrazioni principali dell’evento ci sono il Padiglione Supercar, esposizione dedicata alle auto più esclusive e performanti al mondo, con modelli unici e di altissimo livello; l’⁠Area Moto, un ampio spazio dedicato alle due ruote tra moto sportive, custom, vintage ed elettriche, con tutte le ultime novità del settore; la già citata Area Luxury, un padiglione dedicato a orologi di lusso, champagnerie, maison, sartorie di lusso e yacht di lusso, per scoprire prodotti esclusivi e tendenze; l’Area museale con le auto d’epoca più storiche d’Italia; il Villaggio Tuning dedicato alle auto personalizzate; l’Area E-Mobility che promuove la mobilità elettrica con veicoli, accessori e soluzioni innovative per una guida

sostenibile; l’⁠Area Off Road 4×4 riservata a veicoli fuoristrada e SUV, pensata per gli appassionati di guida in condizioni estreme; l’Area guida sicura dedicata alla sicurezza stradale, con attività informative e dimostrative per promuovere una guida

consapevole; l’⁠Area Test Drive con percorsi interni ed esterni al quartiere fieristico; la ⁠Drift Taxi, una esperienza adrenalinica a bordo di auto da drift con piloti professionisti che accompagneranno il pubblico in spettacolari derapate controllate, cambi di direzione e manovre ad alta precisione, per vivere da vicino tutta l’intensità e il fascino della guida di traverso in totale sicurezza. La sezione intrattenimento prevede inoltre spettacoli con stunt acrobatici, esibizioni di auto e robot trasformabili per un’esperienza coinvolgente.E poi ancora numerose gare e competizioni previste: la Gara di limbo che mette alla prova l’assetto e l’altezza delle auto;la Gara audio con sfide tra impianti ad alta potenza per esaltare qualità e pressione sonora; la Gara di rombo con esibizioni dedicate al sound dei motori per valorizzarne potenza e carattere.

Main sponsor dell’evento: caffè Espresso.