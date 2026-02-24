Controlli straordinari della Polizia di Stato a Secondigliano.

Nella mattinata odierna, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli a Secondigliano, personale della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Secondigliano, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno, personale della Polizia Locale di Napoli, U.O. Tutela del Patrimonio, U.O. Secondigliano, U.O. Motociclisti, U.O. Veicoli Abbandonati, personale dei Vigili del Fuoco e dei tecnici dell’ Enel hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Secondigliano e nello specifico in via della Bussola.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 51 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, due denunciate per occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Napoli e, altresì, denunciate per allaccio abusivo alla rete elettrica e a quella idrica; inoltre, un’altra persona è stata sanzionata amministrativamente per contrabbando di tabacchi lavorati esteri poiché trovata in possesso di 17 pacchetti, privi del marchio del Monopolio di Stato.

Infine, durante il servizio, gli agenti hanno controllato 70 veicoli, di cui 5 sequestrati poiché trovati in circolazione nonostante già sottoposti a sequestro mentre, altri 50 sono stati rimossi in quanto trovati in stato di abbandono; sono state, altresì, contestate 8 violazioni del Codice della Strada.