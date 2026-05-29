Edilizia: i Giovani Ance premiano i vincitori del concorso Macroscuola. Secondo posto per l’Istituto Palatucci di Montella

“Dove abita il futuro”, edizione 2025-2026 di Macroscuola, è un concorso nato undici anni fa su iniziativa dei Giovani imprenditori edili Ance e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Gli allievi che hanno partecipato si sono cimentati nell’elaborazione di progetti di recupero di edifici pubblici abbandonati o inutilizzati per trasformarli in residenze studentesche, spazi di co-living o coworking, luoghi di aggregazione.

Nella mattinata di ieri, presso la sede nazionale di Ance, si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza degli alunni e dei docenti dei 16 istituti finalisti, con il presidente dei Giovani Ance, Edoardo Vernazza, il vicepresidente dei Giovani e coordinatore del progetto, Davide Iannini, e i membri della giuria Angelica Krystle Donati, past president Giovani Ance, e Elena Avenati, Head of Child Rights and Business Sustainability di Save the Children Italia e l’ospite d’eccezione Morgan De Sanctis, ex calciatore della serie A e dirigente sportivo. Presenti anche il Presidente Ance Giovani Avellino Mirko Marsella, il giovane componente Carmine Natale e il coordinatore regionale del bando Alessandro Escolino.

Dopo aver vinto la selezione regionale della Campania, la classe III B dell’Istituto comprensivo Palatucci di Montella si è aggiudicata il secondo posto nella graduatoria nazionale con il progetto NATURA OLEANS. Un progetto che unisce le tradizioni della propria terra con la sostenibilità ambientale ed energetica, un progetto pensato per rigenerare un edificio ben presto in disuso e per creare uno spazio per rigenerarsi.

Il presidente dei Giovani Ance, Edoardo Vernazza, ha apprezzato molto la partecipazione delle scuole provenienti da tutta l’Italia. Il concorso rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare il mondo delle costruzioni ai ragazzi e alle famiglie. L’auspicio è che le idee e le proposte elaborate dagli studenti possano essere uno stimolo prezioso per gli operatori e le amministrazioni locali, contribuendo a promuovere il miglioramento della qualità dei luoghi e degli spazi di crescita delle nuove generazioni.