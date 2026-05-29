A2 invasa dalle angurie dopo l’incidente: traffico in tilt, c’è anche chi ne approfitta per portarle via

Mattinata movimentata sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Battipaglia. Disagi alla circolazione e scene surreali dopo la caduta del carico

Mattinata decisamente insolita lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un camion che trasportava angurie ha perso parte del proprio carico lungo la carreggiata in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Battipaglia.

Per cause ancora in corso di accertamento, alcune casse si sono improvvisamente ribaltate, facendo finire decine di angurie sull’asfalto. Molti frutti si sono spaccati all’impatto, invadendo la carreggiata con polpa e succo e creando una situazione di forte disagio per la circolazione.

L’episodio ha provocato rallentamenti e lunghe code, con automobilisti costretti a frenare bruscamente per evitare ostacoli e detriti presenti sulla strada.

Ma a far discutere è stato anche quanto accaduto subito dopo l’incidente. Secondo quanto emerso, alcune persone si sarebbero fermate approfittando della situazione per impossessarsi di alcune angurie finite sull’asfalto, in una scena che ha suscitato incredulità tra gli automobilisti presenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli addetti alla viabilità e i mezzi di soccorso, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a ripulire la carreggiata, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

Un episodio curioso quanto singolare che, tra disagi e incredulità, ha trasformato per qualche ora un tratto dell’A2 in uno scenario decisamente fuori dall’ordinario.