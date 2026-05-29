Concorso “Green 5.0”, premiato l’I.C. “Manzoni” di Mugnano del Cardinale

MUGNANO DEL CARDINALE – C’è anche l’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Mugnano del Cardinale tra i vincitori del concorso regionale “Green 5.0: La città che cambia”, promosso dalla Regione Campania per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, della rigenerazione urbana e della cittadinanza attiva.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli, alla presenza di studenti, docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti delle istituzioni regionali. Il concorso, promosso dalla Direzione Generale Difesa del Suolo, Ecosistema e Sostenibilità della Regione Campania, era rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio campano, chiamati a immaginare e raccontare una città più sostenibile attraverso elaborati creativi, cortometraggi, opere artistiche, testi e composizioni musicali.

L’I.C. “Manzoni” si è distinto grazie al cortometraggio “Il Futuro Immaginato”, un lavoro che ha saputo coniugare memoria storica, identità territoriale e visione del futuro. Il video racconta la storia di un gruppo di ragazzi che esplora una vecchia scuola ormai abbandonata, successivamente utilizzata come sede della Comunità Montana. Attraverso immagini evocative, effetti sonori e dialoghi coinvolgenti, il cortometraggio invita a riflettere sull’importanza della riqualificazione degli spazi pubblici e sul valore della memoria collettiva.

La giuria ha premiato l’opera per l’originalità della sceneggiatura, la qualità cinematografica e il forte impatto educativo e sociale del messaggio trasmesso. Un riconoscimento che sottolinea la capacità dei giovani di interpretare con sensibilità e creatività le sfide legate allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla comunità scolastica dell’istituto, che ha visto premiato l’impegno di studenti e docenti coinvolti nel progetto. Il concorso prevedeva l’assegnazione di venti premi da mille euro ciascuno, destinati agli istituti vincitori per l’acquisto di materiali didattici, la realizzazione di attività educative e il miglioramento degli spazi scolastici.

Con questo importante traguardo, l’I.C. “Manzoni” conferma la propria attenzione verso percorsi formativi innovativi, capaci di unire creatività, partecipazione e senso di appartenenza alla comunità, offrendo agli studenti l’opportunità di diventare protagonisti del cambiamento e custodi del futuro del territorio.