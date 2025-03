Forino (Av): Picariello Giuseppe regala alla cittadina dei Sette Colli ed all’ Irpinia le Finali Nazionali di Karate al Palapellicone di Ostia

Presso il PalaVesuvio di Napoli nella mattinata di domenica 9 Marzo si sono sono svolti i campionati Regionali assoluti di karate, specialità kata e kumite. Dinanzi ad una folta platea di partecipanti e oltre quaranta società sportive provenienti da tutto il territorio regionale, gli atleti presenti si sono confrontati per accedere alla fasi nazionale che si svolgeranno presso il Centro Olimpico Federale Fijlkam Palapellicone di Ostia nel prossimo mese di maggio.

In effetti era presente anche la cittadina di Forino con la Max e Very Dance la quale ha strappato un risultato davvero eccezionale, ovvero un’ invidiabile qualificazione alle finali nazionali con l’ atleta Picariello Giuseppe il quale porta così in auge il nome della cittadina irpina e dell’ Irpinia stessa .

Cosa dire, per il momento ci si gode questo importante trionfo , con l’ auspicio che possa trasformarsi in qualcosa di più importante nelle finali nazionali di Ostia. Daniele Biondi