L’attore altavillese Manuel Severino in onda su Netflix con “Il Gattopardo”.

Manuel Severino, un giovane attore di Altavilla Irpina, ha avuto il suo esordio internazionale nella serie televisiva “Il Gattopardo”, distribuita in Italia da Netflix a partire dal 5 marzo. Diplomato presso la Bellini Teatro Factory, il talentuoso irpino vanta già diverse partecipazioni a importanti produzioni teatrali e cinematografiche. In particolare, “Il Gattopardo”, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vede Manuel recitare nei panni di un garibaldino, al fianco di interpreti internazionali quali Kim Rossi Stuart, Saul Nanni, Deva Cassel e Benedetta Porcaroli, per la regia di Tom Shankland. Orgogliosa la comunità di Altavilla, che ha visto il giovane interprete calcare per la prima volta un palcoscenico presso il teatro comunale locale. “Manuel, con il suo valore e la sua passione, porta in alto il nome di Altavilla Irpina nel panorama cinematografico internazionale. A nome di tutta la comunità, gli auguriamo un futuro ricco di successi e soddisfazioni!

Complimenti, Manuel! Altavilla è con te!”, ha commentato il primo cittadino Mario Vanni.

(Andrea Squittieri)