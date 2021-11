Forino (Av). Nasce il “Mese Ecologico” promosso dal Comune

Il Comune di Forino in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, il 24 Novembre ha dato il via al Mese Ecologico. Un mese da dedicare alla sensibilizzazione della tutela dell’ambiente, al rispetto del territorio e al corretto smaltimento dei rifiuti. In questo periodo

saranno messe in campo diverse iniziative tutte col fine di porre, nuovamente, al centro dell’ attenzione cittadina il rispetto per la natura e rendere i più piccoli consapevoli che solo la vera amicizia con la Natura potrà rendere salubre il territorio dove si vive ogni giorno

L’ iniziativa come detto no pianificati, di volta in volta, e aggiornati tramite l’app istituzionale del Comune di Forino tra questi già da qualche giorno le adesioni, per la partecipazione ai laboratori per bambini inseriti sempre attività di questo Mese Ecologico . Gli stessi saranno svolti all’interno della Sala Consiliare del Comune di Forino con l’aiuto dei volontari del Servizio Civile. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo