MARIGLIANO. Osteria Ducale, l’apertura nel centro storico cittadino

Parte l’avventura dell’Osteria Ducale, uno spazio gastronomico e sociale che manda un messaggio di rilancio per il centro storico di Marigliano.

Lunedì 6 dicembre ore 21:00, a Piazza Castello, l’inaugurazione.

Il nome del locale affonda le sue radici nella storia cittadina; infatti, adiacente all’osteria si innalza possente il palazzo ducale di Marigliano, oggi sotto la tutela delle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli, e un tempo ultima dimora del duca Mastrilli.

L’idea dell’osteria nasce dalla necessità di promuovere una cucina che si caratterizza nella valorizzazione gastronomica del territorio.

Un’esperienza che ha trovato il suo cantiere – ormai 8 anni fa – già nel pub 10 hp di Marigliano. Lì, nel corso di questi anni, la visione di una cucina quotidiana e a buon prezzo ha fatto la sua palestra.

Un desiderio inespresso, è rimasto un sogno non svanito con il tempo.

Così, dopo vari tentativi, Peppe Di Somma e Alessio Cerciello hanno colto l’occasione di rilevare la struttura, ormai vuota da circa 4 anni, e tradurre l’onirico in realtà.

La struttura

Il locale si dive in 2 sale:

una dedicata alla ristorazione;

l’altra – che vedrà un ingresso esterno con campanello – ideata sul concept dei vecchi Speakeasy risalenti al tempo del proibizionismo.

La sala per la ristorazione ospiterà 25 coperti, divisi in tavoli da 2 e uno conviviale.

In questo teatro lo chef proporrà una cucina stagionale e territoriale, costituita da piatti della tradizione locale e campana.

Il menù racconta una variegata offerta di primi e secondi con annessa proposta del giorno. L’antipasto, non visibile alla carta, prevedrà la sorpresa culinaria del cuoco, pensata in base al comprato del giorno.

La vera scommessa dell’attività è l’allestimento di un salotto che ospiterà la negroneria: un luogo intimo e riservato dove poter sorbire un aperitivo o un after dinner.

L’offerta si caratterizzerà basandosi su una pregiata selezione di vermut, bitter e gin. Un’ esperienza che potrà essere vissuta seduti comodamente sul divano.

Nella negroneria sarà possibile degustare le prelibatezze dello chef attraverso proposte gourmet. Il locale sarà aperto tutte le sere con la possibilità del pranzo nel fine settimana.

