Forino (AV): Nasce il Circolo LaAV Forino. Grande soddisfazione per la promotrice dott.ssa Rosalia Spolverino

Gli appassionati di cinema ricorderanno, senza grossi sforzi, l’adorabile personaggio di Kathleen Kelly, la giovane libraia protagonista di “C’è posta per te”, che leggeva fiabe ai bambini nella libreria ereditata dalla madre mentre, al contempo, provava a resistere alla spietata concorrenza della più grande catena di librerie di Manhattan che di lì a poco avrebbe messo a rischio la sopravvivenza delle piccole attività indipendenti della zona. Di parallelismi con la pellicola, nelle tante realtà imprenditoriali che impreziosiscono i piccoli centri urbani del nostro Paese, se ne possono incontrare tanti. E così, c’è una storia di passione e intraprendenza che vale la pena di raccontare, che vede protagonista una Kathleen, una delle tante, solare e appassionata, innamorata e orgogliosa del proprio lavoro, che resiste non agli attacchi della concorrenza dei colossi della distribuzione, ma alle insidie dei nostri tempi che allontanano sempre di più i bambini dalla lettura. Questa è Rosalia Spolverino Dottoressa in materie letterarie che porta avanti il suo credo attraverso presso la sua Cartolibreria il

” Cappellaio Matto” con convinzione e successo . L’ ultimo in Ordine temporale “Io Leggo Perché” ed ora la nascita Circolo LaAV Forino di cui stesso la Spolverino attraverso la sua pagina Facebook ha annunciato dichiarando :

“È nato il Circolo LaAV Forino!Ieri, per il gran finale della manifestazione Natale ad alta voce, ho dato una notizia che è stato il mio regalo di Natale. Era da tempo che pensavo di dare una sorta di contenitore alle mie letture e al gruppo che si è formato. La mia voglia di diffondere la cultura, in modo particolare le letture ad alta voce, è giunta al progetto LaAV. Dopo una bella conversazione con la coordinatrice nazionale, ho deciso di aderire a questo meraviglioso progetto.

Nasce, così, il Circolo LaAV Forino che è il primo in assoluto in provincia di Avellino.

Al circolo LaAV possono iscriversi anche i bambini.

Da lunedì 16 dicembre partono le iscrizioni sul sito LaAV. Per tutte le info potete contattarmi al numero 3207624100”. Cosa dire chapeau a Rosalia che riesce sempre più a stupire delle sue geniali e fantastiche iniziative. Daniele Biondi .