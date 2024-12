Forino (Av): IC. Serino-Forino – S. Lucia Serino, domani il Grande evento Natalizio presso il Centro ASI di Solofra. La Preside Antonella De Donno ” sarà un gran bel giorno di Festa per le nostre comunità”.

Tutto pronto al gran giorno. Ogni cosa ormai è al suo posto per lo spettacolo ” Magia di Natale ” che domani 16 Dicembre 2024 vedrà impegnati gli Alunni di tutti i gradi d’ istruzione dei Comuni di Serino, Forino e Santa Lucia di Serino presso il Centro ASI di Solofra, location scelta non casualmente dalla Dirigente Dottoressa Antonella De Donno visto il cospicuo numero di partecipanti . Un evento pensato e meditato a lungo dalla Dirigente De Donno ed il suo entourage, che però ha avuto la forte collaborazione ed il finanziamento dei tre Comuni Serino, Santa Lucia di Serino e Forino.

Ed è proprio la dottoressa De Donno che dal suo profilo tesse l’ emozione per un grande evento , forse tra i più grandi organizzati in Irpinia da Scuole Associate . Ecco le sue parole “Grande festa di Natale 2024 al Centro ASI di Solofra!

Quando? Lunedi 16 dicembre 2024 dalle ore 17:00!

L’Istituto Comprensivo di Serino freme di entusiasmo per l’attesissima manifestazione natalizia organizzata per le tre comunità scolastiche di Serino, Santa Lucia e Forino. Sarà una giornata straordinaria, all’insegna della gioia, della musica, della danza e della condivisione, per celebrare insieme l’arrivo del Natale in un luogo speciale.

Cosa ci aspetta?

• 1000 alunni, 200 docenti e 40 membri del personale ATA si alterneranno a rotazione per garantire la massima partecipazione.

• Un sistema di turnover che coinvolgerà genitori, ospiti e tutta la comunità scolastica.

• Musica, balletti e un’atmosfera magica per riempire il cuore di tutti di affetto e spirito natalizio.

Questa festa sarà un’occasione unica per dimostrare l’amore, la cura e la dedizione che la scuola nutre nei confronti dei suoi alunni e delle famiglie che la accolgono. Io, come dirigente, sarò lì con voi: pronta a capitanare e seguire con attenzione questa meravigliosa iniziativa che tanto ho desiderato e che presto diventerà realtà. Un grazie di cuore ai tre Sindaci e alle loro Amministrazioni che hanno reso tutto questo possibile.

Bello, bello, bello!

Un abbraccio a tutti,

Dirigente Scolastico Facciamo brillare insieme il Natale! ” Daniele Biondi