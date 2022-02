Forino( Av). Monumento ai Caduti, a breve la definitiva risistemazione.

In tempi in cui venti impetuosi di guerra sembrano soffiare sul mondo, i monumenti funerari ed ai Caduti delle varie guerre sparsi su tutto il territorio italiano, ci interrogano, ci sollecitano a ripudiare ogni forma di evento bellico. Nella Guerra non vince mai nessuno, ma ognuno è sconfitto. Anche Forino nelle varie guerre, soprattutto in quelle mondiali, purtroppo, ha dovuto offrire alla Patria il proprio contributo di morte e sangue con il sacrificio dei suoi figli. Memoria silente, ma toccante é il monumento ai Caduti in Guerra di Piazza Kennedy sulle cui stele di marmo, ogni cittadino può leggere e riconoscere in quei nomi di tanti Militi periti e dispersi in battaglia qualche avo di famiglia. Finalmente dopo anni di degrado, ed incuria l’ Amministrazione a guida Olivieri gli donera’ degna sistemazione con lavori che interesseranno anche Piazza Kennedy. Di tutto questo abbiamo avuto piacere in questi giorni di essere stati dettagliati dall’ Assessore alle opere pubbliche lgn. Carmine Lima il quale ha ribadito il fatto che oltre al Monumento ai Caduti, probabilmente anche gli altri storici monumenti del territorio forinese saranno interessati da lavori e risistemazione. Daniele Biondi

