FORINO (Av). Lo Chef Federico Della Cerra tra i primi dieci al Campionato Mondiale del Panettone. Il suo panettone entra ufficialmente tra i DIECI “migliori al mondo”.

19/11/2025 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, IRPINIA 0

FORINO (Av). Lo Chef Federico Della Cerra tra i primi dieci al Campionato Mondiale del Panettone. Il suo panettone entra ufficialmente tra i DIECI “migliori al mondo”.

Il giovane pasticcere irpino, Federico Della Cerra, titolare della pasticceria Mousse Art di Forino, in provincia di Avellino, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Federazione Internazionale Pasticceri, Gelatieri e Cioccolatieri (FIPGC).
In occasione dell’edizione 2025 del concorso internazionale “The Best Panettone of the World”, la giuria ha selezionato e premiato i panettoni che si sono distinti per eccellenza, tecnica e qualità delle materie prime.
Il panettone di Federico è stato inserito tra i primi dieci al mondo, un risultato straordinario che conferma ancora una volta il valore del suo lavoro, la cura nella ricerca degli ingredienti e l’amore per il proprio territorio.Per lo chef pasticcere si tratta dell’ennesimo riconoscimento, che va ad arricchire un percorso professionale costruito con passione, sacrificio e dedizione.Un risultato che riempie d’orgoglio non solo la pasticceria Mousse Art di Forino, ma l’intera provincia di Avellino.“Questo traguardo rappresenta per me un’emozione indescrivibile” – afferma Federico– “È la conferma che investire nella qualità, nella formazione continua e nelle proprie radici porta sempre lontano. Questo premio è dedicato alla mia terra e a tutti coloro che credono nel mio progetto”.FORINO (Av). Lo Chef Federico Della Cerra tra i primi dieci al Campionato Mondiale del Panettone. Il suo panettone entra ufficialmente tra i DIECI “migliori al mondo”. FORINO (Av). Lo Chef Federico Della Cerra tra i primi dieci al Campionato Mondiale del Panettone. Il suo panettone entra ufficialmente tra i DIECI “migliori al mondo”.