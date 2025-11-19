Il Premio Binews 2025 celebra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino: riconoscimento al Colonnello Leonardo Erre

Baiano (AV), 19 novembre 2025 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino e il suo vertice, il Colonnello Leonardo Erre, saranno tra i protagonisti dell’edizione 2025 del Premio Binews – “Le Eccellenze dell’Anno”, giunto alla sua dodicesima edizione. A comunicarlo ufficialmente è la redazione di Binews, che ogni anno seleziona personalità e istituzioni distintesi per integrità, dedizione e impatto positivo sul territorio.

La cerimonia di consegna si terrà il 27 dicembre 2025, alle ore 20.00, presso il Teatro Colosseo di Baiano, dove verranno premiate le realtà che più hanno contribuito, con impegno quotidiano, alla crescita sociale, culturale ed economica dell’Irpinia.

La motivazione del riconoscimento

Il premio viene attribuito al Colonnello Erre e al Comando Provinciale avellinese per “l’altissimo impegno profuso nella tutela della legalità economico-finanziaria e nella difesa degli interessi dello Stato e dei cittadini”, come si legge nella comunicazione ufficiale. Sotto la guida del Colonnello, la Guardia di Finanza di Avellino si è distinta per un’azione costante e incisiva nel contrasto alle violazioni economiche, nella lotta alle frodi e nella salvaguardia del tessuto produttivo locale.

La redazione di Binews sottolinea inoltre il ruolo centrale svolto dalle Fiamme Gialle irpine nel rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità, grazie a un approccio operativo caratterizzato da professionalità, equilibrio e profonda conoscenza del territorio.

Un riconoscimento al servizio e alla fiducia del cittadino

L’attribuzione del Premio Binews 2025 rappresenta, dunque, non solo un tributo alla carriera e alla leadership del Colonnello Leonardo Erre, ma anche un riconoscimento al lavoro di tutte le donne e gli uomini del Comando Provinciale, che quotidianamente operano per garantire legalità e sicurezza nel settore economico-finanziario.

La serata del 27 dicembre si preannuncia come un appuntamento di grande rilievo per la comunità locale, in cui verranno celebrate le eccellenze che contribuiscono a valorizzare l’Irpinia e la Campania, a promuovere un modello di servizio pubblico fondato su trasparenza, responsabilità e vicinanza ai cittadini.