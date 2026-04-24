Un nuovo dottore di ricerca formato presso Biogem

Dopo aver condotto i propri esperimenti presso Biogem, la dott.ssa Pratiksha Kavade, originaria dell’India, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, presentando uno studio dedicato ai meccanismi che regolano lo sviluppo embrionale. Il titolo della tesi è The Role of CBX2 in Zebrafish Development: Crosstalk Between Polycomb Repression, WNT/β-Catenin, and Retinoic Acid Signaling (in italiano: Il ruolo di CBX2 nello sviluppo embrionale dello zebrafish: interazione tra repressione mediata da Polycomb e le vie di segnalazione WNT/β-catenina e dell’acido retinoico).

La ricerca si è concentrata sul ruolo di una proteina chiamata CBX2, che contribuisce a controllare l’attivazione e la disattivazione dei geni durante le prime fasi della vita. Questo tipo di regolazione è fondamentale per garantire che le cellule si sviluppino correttamente e acquisiscano le loro specifiche funzioni.

Il lavoro, svolto sotto la guida della Prof.ssa Lucia Altucci e del Prof. Vincenzo Carafa, responsabili del Laboratorio di Epigenetica Medica di Biogem, e in collaborazione con il gruppo della Prof.ssa Concetta Ambrosino, responsabile del Laboratorio di Modelli Animali e Cellulari Geneticamente Modificati di Biogem, ha utilizzato come modello di studio lo zebrafish, un piccolo pesce ampiamente impiegato nella ricerca biologica per comprendere i processi dello sviluppo umano.

I risultati mostrano che l’assenza della proteina CBX2 compromette in modo significativo lo sviluppo embrionale, causando alterazioni nella forma degli organismi, un aumento della morte cellulare e squilibri in importanti sistemi di comunicazione tra le cellule. Questi sistemi sono essenziali per coordinare la crescita e la formazione dei tessuti.

Nel complesso, lo studio evidenzia il ruolo centrale di CBX2 nello sviluppo biologico e apre nuove prospettive per comprendere meglio alcune malattie legate allo sviluppo e, potenzialmente, anche alcuni tipi di tumore.