Forino (Av). La cittadina dei Sette Colli non è più Covid Free. Risale il contagio.

Forino non è più Covid Free. Come nel trend nazionale anche la cittadina dei Sette Colli riporta dopo molte settimane nuovi casi. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri.

“Cari Concittadini, dal nuovo bollettino diramato dall’ASL di Avellino inerente alla situazione epidemiologica da Covid-19, è emersa un’ulteriore nuova positività nel Comune di Forino, portando a due il numero di persone attualmente positive sul nostro territorio. Sono state avviate, come da protocollo, le indagini per il tracciamento dei contatti stretti avuti dalla persona risultata positiva. Queste positività ci devono nuovamente far riflettere, attuare i comportamenti più consoni ed opportuni per prevenire e fronteggiare la diffusione del virus che non è ancora debellato e soprattutto non abbassare assolutamente la guardia, nonostante la fase locale sia relativamente tranquilla. Continuiamo a rispettare le regole, soprattutto l’uso corretto della mascherina, anche nei luoghi all’aperto.

Il Sindaco

dr. Antonio Olivieri”

