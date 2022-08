Forino (Av): La Città dei Sette Colli in festa per gli Ottanta Anni di Padre Pierluigi Mirra

Giornata speciale a Forino quella di domani 31 Agosto. Padre Pierluigi Mirra sacerdote ,Superiore Passionista ed amministratore delle Parrocchie dei Santi Biagio e Stefano compie Ottanta anni. Radicato nella cittadina irpina da più di dodici anni, Mirra si è sempre fatto apprezzare per la sua umanità, il suo calore, la sua giovialità il forte attaccamento per Forino e la sua gente. La profonda umiltà intersecata al suo spirito clericale, ben si conciliano con l’azione di aiuto ,di vicinanza che Padre Pierluigi in questi anni ha mostrato e dimostrato con ogni forinese, nessuno escluso, in una forte simbiosi di intenti che lo hanno portato ad essere “amato” e ben voluto da tutti.

Sacerdote dal 1967, e’ nato a Santa Maria La Fossa nel 1942. Per Padre Mirra nel corso degli anni non è stato facile conciliare i suoi pensieri, le ispirazioni, le gioie ed i dolori di un sacerdote, soprattutto per uno come lui , che sa ed ha saputo occuparsi di mille cose: di poesia, di storia, di musica, di teatro, di giornalismo ,di predicazione e tanto altro ancora : tuttavia egli ha trovato il tempo e la volontà di esprimere tutto e per tutto nella sua vita. Ed anche Forino ne ha saputo sperimentare queste cose. Ed infatti se dal lato ecclesiastico la sua azione è stata infaticabile sia nell’ animazione giovanile , nella vita comunitaria e missionaria , alla stessa maniera , nel corso degli anni, tanti sono stati i lavori pubblicati dal Sacerdote Passionista .Solo a Forino ultimi in ordine temporale ricordano le opere “Io sono Camminatore” , “Terra della mia Gente”, “Storie di Vita”, “Storie di gente di paese”. Spirito profondo e sensibile , con Forino, fino dal suo arrivo c’è e c’è stato un vero Amore reciprocamente interscambiato. E come asserì in una delle sue tante omelie, ovvero in quella del suo 50esimo anno di sacerdozio ” Voi volete molto bene al vostro parroco, ma io ancora di più, visto che siete tutti figli miei”. Di nuovo Auguri Padre. Daniele Biondi