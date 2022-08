MONTELLA (AV). Mucca finisce in un pozzo, tratta in salvo con una gru

Alle ore 17’30 di oggi 30 agosto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta in località Bagno Della Regina nel territorio del comune di Montella, per il salvataggio di una mucca precipitata in un pozzo alto circa quindici metri. Per il recupero del bovino, pesante quasi cinque quintali si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, e con non poche difficoltà lo stesso è stato raggiunto, imbragato e riportato in superfice sano e salvo. Una storia a lieto fine, tanto che dopo essere stata ripulita dal fango, la mucca è ritornata da sola al pascolo.