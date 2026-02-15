Forino (Av): Inizio Spumeggiante del Gran Carnevale Forinese

Carnevale dove essere , e Carnevale è stato. Dopo che nella giornata di ieri l’ inclemenza meteorologica aveva fermato l’ inizio della Kermesse Carnevalesca Forinese- Petrurese oggi pomeriggio lo spettacolo si è palesato più svolgorante che mai agli occhi increduli delle tante persone, accorse per trascorrere qualche ora di spensieratezza in quel di Forino. Anche quest’ anno le aspettative non sono andate deluse ed i carri allegorici ancora più belli ed imponenti hanno fatto davvero la loro parte . Un Carnevale quello Forinese ogni anno che passa diventa sempre più fantastico e coinvolgente , merito del duro lavoro che portano avanti le associazioni locali quali

: il Gruppo Folk Ballo O’Ntreccio, l’Associazione Lupetti Petruresi, l’Associzione O’ Vic’ Re’ Monache, l’Associazione Forino Beach, l’Associazione Professional Dance, l’Associazione Area Danza, l’Associazione Libertas Forino e gli Amici di Contrada che tengono viva una tradizione che và gelosamente preservata.

Ed anche quest’ anno Forino si è trasformata in una “piccola Viareggio ” del Sud e con la compostezza e la dignità di sempre ancora una volta ha davvero ben figurato . Carri , coriandoli , colori , bambini , adulti tutti nel formare un Prezioso puzzle di allegria ed armoniosita ‘ che continuerà in questa maniera con le nuove date aggiornate dalle Associazioni organizzatrici dell’ evento:

Martedì 17 febbraio – ore 10:00 Forino

Martedì 17 febbraio – ore 14:00 Carnevale Petrurese – Petruro

Sabato 21 febbraio – ore 10:00 Celzi

Domenica 22 febbraio – ore 10:00 Petruro

Domenica 22 febbraio – ore 14:00 Forino

Complimenti a tutti.

Daniele Biondi