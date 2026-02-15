Calcio Serie B, 25a giornata. Disastro Avellino, passa anche il Pescara

Avellino-Pescara 0-1

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti (60′ Palumbo), Simic, Enrici; Missori, Sounas (72′ R. Insigne), Le Borgne (46′ Palmiero), Besaggio, Sala; Patierno (60′ Pandolfi), Biasci (72′ R. Russo). All. Biancolino. A disp.: Iannarilli, Tutino, D’Andrea, Sgarbi, Reale, Armellino, Fontanarosa, Milani.

Pescara (4-3-2-1): Desplanches (34′ Saio); Letizia (78′ Berardi), Capellini, Bettella, Cagnano (78′ Gravillon); Caligara (29′ Brugman), Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. All. Gorgone. A disp.: Profeta, Altare, Faraoni, Corbo, Brandes, Acampora, L. Insigne, F. Russo.

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti: Barone di Roma 1 e Colaianni di Bari

Quarto uomo: Tremolada di Monza

Var: Meraviglia di Pistoia

Avar: Gualtieri di Asti

Note: ammoniti Cancellotti, Cagnano, Missori, Biasci, Le Borgne, Olzer, Brugman, Gravillon; recupero 4′ p.t., 5′ s.t.

Rete: 86′ Brugman

di Lucio Ianniciello

L’Avellino cade ancora e lo fa in casa contro l’ultima in classifica. All’86’ Brugman inchioda la squadra biancoverde. Il Pescara vince con merito e viene applaudito dallo sportivo pubblico del Partenio Lombardi. Dall’altra parte fischi assordanti per i lupi.

Palumbo e Palmiero in panca, out Fontanarosa. A centrocampo Sounas e Le Borgne, Patierno-Biasci coppia d’attacco. Pescara con l’ex Cagnano tra i titolari, Olzer e Meazzi a sostegno del riferimento offensivo Di Nardo. Al 7′ il primo giallo del match, viene punito Cancellotti. Dal conseguente calcio di punizione di Caligara, sfera deviata e sopra la traversa. Parte meglio il Pescara, all’11’ da una ribattuta della difesa irpina è Di Nardo a calciare, attento Daffara. Poi Olzer tenta con un diagonale potente ma appena impreciso. La risposta dei lupi non è rilevante, zuccata alle stelle di Simic. Al 26′ ancora Pescara, bello scambio Letizia-Meazzi, il tiro di quest’ultimo viene neutralizzato da Daffara. Lo vuole imitare Fanne, conclusione fuori misura. Intanto si infortuna Caligara, lo rimpiazza Brugman. Il Delfino insiste, incursione di Meazzi, suggerimento per Di Nardo che non ci arriva andando a impattare i tabelloni pubblicitari. Altri problemi per gli ospiti, si fa male pure il portiere Desplanches, al suo posto Saio che esordisce in B. Al 37′ la prima grande occasione per l’Avellino, Sala vede Patierno, Saio esce male, palla a Missori che non inquadra lo specchio della porta. Al 43′ altro affondo del team di Gorgone, Di Nardo tira alto. Alla fine del primo tempo Le Borgne fa un fallo evitabilissimo, altro giallo. Si va negli spogliatoi, fischi alla squadra di Biancolino.

Proprio il francese non c’è più al rientro in campo, al suo posto Palmiero. Al 50′ staffilata di Missori su servizio di Biasci, fuori non di molto. Il Pescara risponde, murati Olzer e Fanne. Spazio a Palumbo e Pandolfi in casa irpina, escono Cancellotti e Patierno. Difesa a quattro. Al 71′ l’Avellino si fa bucare ma Olzer, davanti a Daffara, viene ammonito per simulazione. Biancolino butta nella mischia Insigne e Russo per Sounas e Biasci. Non ce la fa Cagnano per il Pescara, entra Gravillon. Il tempo scorre inesorabilmente, ci prova Palumbo all’83’ ma il suo diagonale, deviato, è di poco a lato. Dal corner Insigne spara alto. All’86’ il patatrac, sbaglia l’Avellino in difesa, rimpallo favorevole a Brugman che uccella Daffara per lo 0-1 pescarese. È una salita ripidissima per i padroni di casa, botta dalla distanza non precisa di Besaggio. Cinque i minuti di recupero. Si chiude il sipario su un’altra conclusione sballata di Roberto Insigne e un tiro non preciso di Olzer. La Curva Sud contesta.