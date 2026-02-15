Il Carnevale di Jack conquista il Vulcano Buono di Nola

Manca poco alla festa più pazza di carnevale organizzata da Giacomo Notaro, in arte Jack, che quest’anno trionferà al centro Vulcano Buono di Nola.

Questo è il terzo anno di fila che Jack organizza il suo evento per carnevale. I primi due erano eventi come ouverture del Carnevale di Saviano, quest’anno per problemi tecnici e politici, non ci sarà la sfilata dei carri allegorici a Saviano e Jack presenta il suo evento al centro Vulcano Buono di Nola.

L’idea di Jack, sposata dal Vulcano buono grazie all’amministratore delegato e alle collaborazione con altri Partners, parte da molto lontano, da una progettazione, da una crescita e da un ritorno di immagine: riuscire a fare del Carnevale di Saviano un marchio di Qualità.

Jack ha sempre avuto le idee chiare fin dall’inizio, tre anni fa ha tracciato la sua strada grazie anche alla condivisione del progetto con l’amico fedelissimo Antonio in arte Willy e oggi sembra inarrestabile.

L’idea parte dal voler unire la tradizione, la cultura del carnevale savianese e il puro divertimento organizzando spettacoli che coinvolgono grandi e piccini. Per Jack il Carnevale è sempre stato un momento culturale di unione e condivisone tanto da immergersi completamente nella realizzazione dell’evento investendo tutto se stesso per la buona riuscita ma soprattutto per coinvolgere più gente possibile con l’unico intento di far divertire.

L’evento che si tiene martedì grasso è ad ingresso gratuito e inizierà in mattinata con attività dedicate ai più piccoli: truccabimbi, balloon artist e mascotte.

Alle 15 arriverà per la prima volta in Campania il Robot Show Italia: i personaggi più famosi dei cartoni animati sui trampolini e con vestiti fluorescenti che inizialmente intratterranno famiglie, ma soprattutto i bambini per tutta l’area evento fino al completamento della serata e alle 18.00 presenteranno il loro spettacolo ad effetti speciali. Alle ore 20:00 il palco sarà dedicato a “Tormentoni – La festa più divertente d’Italia”, un live show musicale pensato per far ballare il pubblico con i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni.

Ospite speciale della serata sarà Neja, icona della dance anni ’90. Voluta fortemente da Jack, porterà sul palco i suoi brani più celebri. Neja è simbolo di un’epoca che continua a far ballare e emozionare. A presentare la serata saranno Antonio Manganiello e Carmen Labruna, La madrina ufficiale del party sarà l’attrice Maria Guerriero, talent della Management Bruno Coscia, presenza di spicco nel panorama artistico contemporaneo.

Jack ha voluto per l’evento anche la presenza del gruppo Alma Y Folklore Venezuela. Un gruppo folkloristico di carnevale che simboleggia l’identità culturale a cui appartengono perché il carnevale per Jack è fare ponte con altre culture. Sarà un’esplosione di energia e creatività.

Il Carnevale di Jack non è il Carnevale che non si fa ma è Il Carnevale che accade nell’animo di chi lo vuole veramente, di chi ha deciso, nonostante tutto, di sedersi ad un tavolo e riflettere sul serio. Jack non ha lasciato sbiadire la sua idea per pigrizia amministrativa o mancanza di visione. Ha trovato il modo di continuare la Storia.

Nunziata Napolitano