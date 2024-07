Forino (Av): Il TAR CAMPANIA rigetta il Ricorso contro il Dimensionamento Scolastico presentato a marzo. Il Sindaco Olivieri” Decisione che non condividiamo, ma rispettiamo”

Il giorno 10 Luglio il TAR CAMPANIA ha pubblicato la sentenza riguardo al cosiddetto “Dimensionamento Scolastico ” come in merito al ricorso presentato dal Comune di Forino per l’annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre 2023 nella parte in cui ha disposto l’accorpamento del plesso scolastico E.B. Picella all’Istituto Comprensivo del Comune di Serino e, al contempo, l’accorpamento del plesso di Contrada all’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato . Dal dispositivo ben si fa presente che si sono costituiti in giudizio, sostenendo, invece, la legittimità dell’atto impugnato, sia la Regione Campania, amministrazione resistente, che il Comune di Serino e il Comune di Aiello, intimati con il ricorso introduttivo mentre il Comune di Contrada è intervenuto ad opponendum.

Queste le parole del Primo Cittadino di Forino Antonio Olivieri riguardo alla sentenza di rigetto

“Sin dal primo momento la nostra Amministrazione ha voluto impugnare tale atto amministrativo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale perché siamo stati sempre convinti che la tutela degli interessi della nostra comunità dovesse avvenire nelle sedi opportune e legittime. La sentenza rigetta le nostri tesi. Una decisione che non condividiamo, ma che, nel rispetto dell’organo giurisdizionale emanate, rispettiamo. Il dimensionamento scolastico imposto a livello statale rappresenta una vera piaga per le comunità scolastiche e anche, per il prossimo anno, minerà ulteriormente altre autonomie, così come recepito e stabilito dalle nuove linee guida emanate recentemente dalla Regione Campania per l’anno scolastico 2024/2025.

Proprio per organizzare al meglio il prossimo anno scolastico, la settimana scorsa l’Amministrazione Comunale ha incontrato la dirigente scolastica del costituendo istituto comprensivo, con la quale si è svolto un proficuo colloquio. Nell’interesse dell’intera comunità scolastica forinese e degli studenti vi è stata piena condivisione per garantire gli stessi servizi e migliorare la qualità degli stessi. Si lavorerà in sinergia con la Dirigenza e la Scuola consapevoli, tra l’altro, dell’alta professionalità del personale docente in servizio che assicurerà ai nostri studenti gli strumenti giusti per il loro percorso formativo.

Noi faremo la nostra parte. ” Da .Bio