Il gruppo consiliare di Uniti per Sperone esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza a Lucia Carullo e Alessandro Siniscalchi, colpiti da un grave lutto. In questo momento di profondo dolore, i consiglieri desiderano far sentire il loro sostegno e la loro solidarietà agli amici Lucia e Alessandro, uniti nel ricordo e nella condivisione del loro dolore.